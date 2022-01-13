В ДТП на федеральной трассе в Ленобласти погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло на 350-м км федеральной трассы А114 "Вологда - Новая Ладога".

"Два человека погибли, четыре получили травмы средней степени тяжести. Все взрослые", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что о ДТП в Бокситогорском районе стало известно в 16:00. На место происшествия выехали две спасательные бригады, сейчас они производят разблокировку пострадавших из автомобилей. На месте работают сотрудники полиции и медики.