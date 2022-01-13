Бастрыкин поручил провести проверку в связи с "минированием" школ в нескольких регионах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки более чем в пяти регионах в связи с ложными сообщениями о "минировании" школ, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных органов организовать процессуальные проверки по фактам массовых эвакуаций учащихся учебных заведений в связи с ложными сообщениями об актах терроризма", - сообщает СК.

Речь идет о Екатеринбурге, а также о Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской и других областях.

В четверг эвакуировали все школы Саратова после поступившего сообщения о минировании, а занятия отменили. Также в местных СМИ появилась информация об эвакуации некоторых школ в Самаре. Речь шла об учебных заведениях №6, №10, №53, №121, №154, №144.

В четверг сообщалось и об эвакуации свыше 100 учебных заведений в Красноярске. В среду из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга.