Следствие ужесточило статью по делу об избиении Прилучного в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Обвинение ужесточило статью по уголовному делу, возбужденному по факту избиения российского актера Павла Прилучного в ночном клубе в Калининграде в ноябре 2020 года. Она переквалифицировано со ст. 112 УК РФ на ст. 111 УК РФ, предполагающую ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Как сообщается на сайте Ленинградского районного суда Калининграда, дело начнут рассматривать 25 января.

Ранее сообщалось, что после избиения Прилучного было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести, по которой обвиняемому могло грозить до трех лет лишения свободы. По ст. 111 УК РФ ему грозит до восьми лет колонии.

"Действия обвиняемого <...> следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 25 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте суда.

По версии следствия, 21 ноября 2020 года в период времени с 04:00 до 07:00 часов утра в помещении спортивного зала, расположенного на втором этаже одного из ночных клубов в Калининграде, на фоне резко возникших личных неприязненных отношений обвиняемый умышленно нанес Прилучному, прилетевшему в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, не менее двух ударов руками и ногами в лицо и голову. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, в том числе черепно-мозговая травма с переломом костей, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.