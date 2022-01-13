В Минске задержали подозреваемого в подрыве милицейского автомобиля

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подозреваемого в совершении подрыва милицейского автомобиля с помощью неустановленного взрывного устройства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Акт терроризма". Об этом сообщил в четверг Следственный комитет Белоруссии.

"В результате проведения совместных с сотрудниками уголовного розыска Минска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения органа уголовного преследования попал 45-летний минчанин. По горячим следам после совершения последнего преступления мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания", - отмечается в сообщении следственного ведомства.

В СК заявили, что действия подозреваемого квалифицированы по ст. 289 ("Акт терроризма, совершенный повторно") Уголовного кодекса Белоруссии.

По данным следствия, преступление было совершено около 04:50 (совпадает с мск) 8 января текущего года у здания УВД администрации Центрального района Минска. "Ночью 13 января текущего года аналогичным способом повреждены киоск "Табакерка" и урна, расположенные вблизи дома 91 по Старовиленскому тракту в городе Минске", - проинформировали в комитете. По его информации, по месту жительства подозреваемого были обнаружены "не менее пяти подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам".

В связи с данными преступлениями заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил журналистам, что "МВД Республики Беларусь констатирует сохранение угрозы экстремизма и терроризма в стране, в том числе и со стороны саморадикализированных граждан". "Приведенные примеры говорят об общеопасном способе совершения преступлений. Хотим заверить граждан, что МВД и впредь будет оперативно и эффективно противодействовать этому злу", - сказал замглавы министерства.