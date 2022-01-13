В иркутском заказнике обнаружили свалку аккумуляторов

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Свалку литий-ионных батарей, опасных для жизни и здоровья, обнаружили в заказнике "Птичья гавань" в Иркутске, где обитают краснокнижные птицы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"На особо охраняемой природной территории "Птичья гавань" в Ленинском районе обнаружена свалка литий-ионных батарей. В настоящее время администрация Иркутска оперативно принимает меры по ликвидации опасных отходов. В целях предупреждения чрезвычайной ситуации на особо охраняемой природной территории местного значения введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

О том, что в заказнике неизвестные выгрузили коробки с опасными отходами, властям сообщили жители города. Участок со свалкой оцепили. Специалисты провели анализ газоанализаторами, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили. Решается вопрос о ликвидации отходов. Администрация Иркутска обратилась в правоохранительные органы, чтобы найти виновных.

Заказник "Птичья гавань" включает в себя водно-болотный комплекс в пойме реки Иркут общей площадью 228 га. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области.