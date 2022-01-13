В Петербурге экс-сотрудника СИЗО приговорили к семи годам колонии за взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник следственного изолятора в Петербурге проведет семь лет в колонии строгого режима, мужчина получал крупные взятки, обеспечивая различные послабления арестантам. О постановлении обвинительного приговора сообщила в четверг прокуратура Санкт-Петербурга.

"Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника оперативного отдела СИЗО-6 Евгения Дектерева. Он признан судом виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сказано в сообщении.

Дектерев был задержан и отправлен под домашний арест в марте 2020 года. По версии следствия, с июля 2018 года по март 2020-го он и другие неустановленные лица получили не менее 10 млн рублей взяток, однако в итоге удалось доказать получение Дектеревым только 2 млн рублей. Деньги переводили за создание благоприятных условий содержания под стражей родственники арестованных.

"Оплаченным" постояльцам СИЗО обеспечивали более удобные спальные места в камерах, разрешали пользоваться мобильными телефонами и получать дополнительные продукты питания. Кроме того, при нарушении внутреннего распорядка к ним не применяли мер воздействия и принуждения.

Отмечается, что по отбытии срока в колонии бывший сотрудник СИЗО еще два года не сможет занимать должности на государственной службе.