После пожара в Липецке, где погибли три человека, возбудили дело

ТАСС, 13 января. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек на пожаре в многоквартирном доме в Липецке, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщила она.

13 января в Липецке на пожаре в многоквартирном доме на улице Зареченской погибли три человека и еще один пострадал. Пожар возник в 07:45 мск, в 11:08 его полностью ликвидировали на площади 250 кв. м. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, от отравления продуктами горения погибла 60-летняя хозяйка квартиры и ее гости в возрасте 58 и 60 лет, еще одного 60-летнего мужчину с таким же диагнозом госпитализировали. По предварительным данным, пожар возник из-за непотушенной сигареты или неисправной электропроводки.