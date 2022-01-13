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В ДТП с грузовиком и автобусом на Урале пострадал человек

В аварию попали также кроссовер и "Газель"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Четыре транспортных средства, в том числе автобус и грузовик, столкнулись в Свердловской области. В результате ДТП пострадал водитель кроссовера Renault Duster, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД России.

"На автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов на 239-м км произошло ДТП. 61-летний житель Нижегородской области на автомобиле Renault Duster, двигаясь со стороны города Серова, допустил столкновение с попутно движущимися <...> автобусом и грузовым автомобилем Mercedes. Далее в результате столкновения у автомобиля Renault Duster произошло отсоединение переднего левого колеса, в результате чего движущий в попутном направлении автомобиль "Газель" также получил механические повреждения. Водитель Renault Duster получил телесные повреждения, с которыми доставлен в Нижнетуринскую центральную городскую больницу", - сказали в управлении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение транспорта, которое на этом участке затруднено.

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РоссияСвердловская область
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