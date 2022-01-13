В ДТП с микроавтобусом в Татарстане погибли два человека

ТАСС, 13 января. На автодороге в Альметьевском районе Татарстана в четверг столкнулись Lada Granta и микроавтобус Ford Transit. В результате ДТП два человека погибли, пятеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

ДТП произошло на 5-м км автодороги Кузайкино - Нурлат.

"Автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. В результате водитель и пассажир Lada погибли на месте, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести", - отметили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану, погибли водитель Lada 1997 года рождения и его пассажирка 1987 года рождения. Пострадавших из микроавтобуса медики осмотрели на месте, одного человека госпитализировали.

Проводится прокурорская проверка на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения.