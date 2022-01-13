Движение большегрузов и автобусов ограничили на участке трассы Р-229 в Самарской области

САМАРА, 13 января. /ТАСС/. Участок трассы Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Самарской области закрыли из-за непогоды для грузовиков и маршрутных транспортных средств, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"С 21:30 13.01.2022 в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с нулевого по 61-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Самарской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение планируется возобновить в 06:00 14 января.