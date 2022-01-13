В Волго-Каспийском морском судоходном канале судно село на мель

АСТРАХАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Судно "Наджва-2", следовавшее из Исламской Республики Иран в порт Астрахань, село на мель на 159-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), судовой канал открыт в обоих направлениях. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"От дежурного МСКЦ получено сообщение о посадке на мель (на 159-м км ВКМСК) судна "Наджва-2", оно следовало из Исламской Республики Иран в порт Астрахань. Экипаж - 14 человек (запас еды на 10 суток), груз (готовая продукция) в количестве 1 500 тонн. Повреждения судна нет, судовой канал открыт в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с инцидентом организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром.