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На Камчатке директора турфирмы обвинили в гибели туриста на водопаде

Мужчина погиб на экскурсии из-за обрушения льда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Директор ООО "Реальная Камчатка" Валерия Шиндина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека при обрушении льда на Вилючинском водопаде в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"7 января 2021 года Шиндина организовала с нарушением требований федерального законодательства и нормативных актов по обеспечению безопасности туризма групповую экскурсию к расположенному на особо охраняемой природной территории водопаду Вилючинскому, где в результате обрушения ледяной массы погиб мужчина, а его супруге причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В целях возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество директора турфирмы наложен арест.

Вилючинский водопад является популярным на Камчатке местом отдыха, он расположен в южной части полуострова. Находится на расстоянии 39 километров от Петропавловска-Камчатского.

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