В Хабаровском крае двоих местных жителей отправили в колонию за выращивание конопли

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае дал сроки в колонии строгого режима двум местным жителям за выращивание конопли. Об этом в пятницу сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Оба обвиняемых приговорены к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчин 46 и 50 лет задержали осенью прошлого года. Было установлено, что неподалеку от поселка Гатка Советско-Гаванского района они выращивали и хранили запрещенные растения. У одного из подсудимых полицейские изъяли более 136 кг кустов конопли и порядка 20 кг марихуаны, у второго - вязки с 220 кг наркосодержащего растения. Один из них, помимо этого, систематически предоставлял свою дачу знакомым для потребления запрещенных веществ.

Мужчин признали виновными по ч. 2 ст. 231 ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"), ч. 3 ст. 228 ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства"), ч. 1 ст. 232 ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") УК РФ.