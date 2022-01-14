На Чукотке судебный пристав пойдет под суд за фальсификацию доказательств правонарушения

ТАСС, 14 января. Судебный пристав на Чукотке пойдет под суд за фальсификацию доказательств правонарушения, из-за чего жительница Анадыря неправомерно была привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленник в январе 2020 года, являясь судебным приставом и желая повысить показатели служебной деятельности, сфальсифицировал в отношении своей знакомой дело об административном правонарушении. Он сообщил, что жительница окружной столицы, не реагируя на замечания и требования, закурила сигарету при входе в здание Анадырского городского суда. В итоге женщина была привлечена к ответственности.

"Позже было установлено, что привлеченная к административной ответственности гражданка никогда не была на территории Анадырского городского суда, правонарушение не совершала, наложенный на нее штраф был оплачен самим судебным приставом посредством мобильного приложения. По протесту прокуратуры округа суд кассационной инстанции отменил решение суда, которым женщина признана виновной в совершении административного правонарушения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении судебного пристава направлено для рассмотрения по существу в Анадырский городской суд Чукотского АО.