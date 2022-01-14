Источник: в Нижневартовске эвакуировали две школы из-за сообщения о минировании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Эвакуация учеников и персонала двух школ проходит в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных ведомствах региона.

"В Нижневартовске идет эвакуация двух школ - учеников и персонала - после поступивших на электронную почту сообщений об угрозах", - сказал собеседник агентства.

На месте работают силовые ведомства, проверяют учебные заведения на наличие возможных подозрительных предметов, добавил он.