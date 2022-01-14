{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: в Нижневартовске эвакуировали две школы из-за сообщения о минировании

На месте работают сотрудники силовых служб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Эвакуация учеников и персонала двух школ проходит в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных ведомствах региона.

"В Нижневартовске идет эвакуация двух школ - учеников и персонала - после поступивших на электронную почту сообщений об угрозах", - сказал собеседник агентства.

На месте работают силовые ведомства, проверяют учебные заведения на наличие возможных подозрительных предметов, добавил он.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Молния
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет
Читать полностью