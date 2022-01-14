Суд признал законным прекращение уголовного дела в отношении экс-главы "ВСМПО-Ависма"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение о прекращении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил постановление Верхнесалдинского районного суда оставить без изменений", - сказал судья.

17 ноября 2021 года Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Воеводина, ему был назначен судебный штраф - 80 тыс. рублей. Решение обжаловала прокуратура, посчитав штраф не соответствующим причиненному ущербу.

Представитель потерпевшей стороны начальник управления безопасности "ВСМПО-Ависма" Руслан Тесля от лица корпорации заявил, что просит отклонить апелляционную жалобу, такую же позицию занял Воеводин и его адвокат.

Согласно материалам дела, нанесенный компании ущерб от действий Воеводина составил 130 млн рублей. В Верхнесалдинском суде представитель потерпевшей стороны заявил, что у корпорации нет претензий к Воеводину. Он пояснял, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Итогом арбитража стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит около 1,7 млрд рублей компенсации по иску.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.