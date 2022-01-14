В Москве возле ночного клуба мужчина обстрелял обидчиков своего 18-летнего сына

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который около одного из ночных клубов Москвы избил двух обидчиков своего 18-летнего сына и обстрелял их из травматического пистолета. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Около одного из ночных заведений на улице Академика Королева произошел конфликт между двумя мужчинами и 18-летним парнем. Затем молодой человек позвонил своему отцу. "Выйдя из автомобиля, он вместе с сыном направился к обидчикам. Между ними завязалась драка, в ходе которой отец юноши нанес оппонентам удары рукояткой пистолета в область рук и головы, а затем произвел в их сторону несколько выстрелов. После этого он с сыном уехал на машине", - сказали в пресс-службе.

В результате инцидента один мужчина пострадал и с травмами доставлен в больницу. "В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по месту проживания в квартире на Большой Марфинской улице", - добавили в главке.

В ходе обыска в квартире был обнаружен травматический пистолет, из которого он стрелял, а также несколько карабинов, охотничьих ружей и патроны. На все оружие у гражданина имеется разрешение. Кроме того, полицейские изъяли два контейнера с электрическим подогревом и освещением, внутри которых задержанный выращивал коноплю, по его словам, для собственного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.