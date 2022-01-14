Суд признал законным арест председателя Союза десантников по УФО по делу о коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе арест председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу (УФО) Евгения Тетерина, который обвиняется в посредничестве во взятке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина до 30 декабря, мера пресечения была продлена по 30 марта.

"Суд постановил решение оставить без изменения", - сказала судья.

Адвокат в своей жалобе, в том числе обращал внимание суда на проблемы со здоровьем у Тетерина, а также на то, что в СИЗО он не может получить необходимую медицинскую помощь.

По данным источника ТАСС, директор ООО "Уралщебень", чья компания нанесла ущерб природе на 400 млн рублей, передал взятку, предназначавшуюся надзорному органу, посреднику Гурбанову, от которого деньги попали к председателю Союза десантников по УрФО.