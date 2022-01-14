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Сотрудника ГИБДД в Забайкалье отстранили из-за убийства мужчины во время погони

Полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а после этого случайно выстрелил в сторону убегавшего

ЧИТА, 14 января. /ТАСС/. Руководство УМВД по Забайкальскому краю отстранило от службы сотрудника ГИБДД, который при погоне застрелил мужчину в городе Балее, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД.

"Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель. По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел. Приказом врио начальника УМВД сотрудник отстранен от несения службы. Сформирована комиссия из числа представителей регионального УМВД, которая выехала в территориальный орган", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, экипаж ГИБДД ночью заметил в Балее автомобиль Toyota Vista, который ехал на большой скорости. При попытке сотрудников полиции остановить машину нарушитель прибавил скорость и попытался скрыться, но на выезде из города его автомобиль забуксовал. Когда водитель выскочил из салона и попытался убежать, сотрудник ГИБДД сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а после этого случайно выстрелил в сторону убегавшего. Раненому вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти.

Комиссия, которая выехала в Балей для выяснения обстоятельств несчастного случая, также оценит действия местного руководства по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава.

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