В Ростовской области на молокозаводе произошел пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Пожар произошел утром в пятницу на территории молокозавода в слободе Родионово-Несветайской Ростовской области. Площадь возгорания составляет 100 кв. метров, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 08:46 мск в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о загорании кровли одноэтажного производственного здания на территории молокозавода по адресу: слобода Родионово-Несветайская, улица Гвардейцев-Танкистов, 10Х. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение внутри помещения. По оперативным данным, площадь пожара составляет 100 кв. метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону журналистам сообщили, что пожарные, принимающие участие в тушении молокозавода в Ростовской области, ликвидировали угрозу распространения огня. "Угрозы нет", - сообщил представитель ведомства, отвечая на вопрос о возможном распространении огня. Он уточнил, что горящее здание имеет площадь 500 кв. метров.

Информация о пострадавших не поступала. В тушении принимают участие 47 человек, задействовано 14 единиц техники.