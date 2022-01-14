{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае в двух ДТП пострадали пять человек

Инцидент произошел на мосту через Енисей

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Пять человек пострадали в двух ДТП с участием девяти машин на федеральной автотрассе под Красноярском. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудники ГИБДД Красноярского края устанавливают обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий, произошедших утром на мосту через реку Енисей, который расположен на 30-м км автодороги "Глубокий обход г. Красноярска". Предварительно установлено, участниками данных аварий стали четыре легковых автомобиля, четыре грузовых и один пассажирский микроавтобус. За медицинской помощью обратились пять граждан", - сообщили в ведомстве.

Ранее, по информации управления автомобильных дорог "Енисей", движение на данном участке автодороги было закрыто. В настоящий момент движение на мосту через Енисей полностью восстановлено.

Теги
РоссияКрасноярский край
Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
В Воронеже 17 января начнется суд над срочником Макаровым, который убил трех сослуживцев
Инцидент произошел 9 ноября 2020 года
Читать полностью