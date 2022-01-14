Уголовное дело возбуждено по факту незаконной реализации алкогольной продукции в Кургане

ТАСС, 14 января. Уголовное дело возбудили в Кургане по факту незаконной реализации алкогольной продукции жителем города. Во время обысков у него изъяли более 2 тыс. бутылок алкоголя, 104 пятилитровых бутылок спиртосодержащей продукции и 166 блоков сигарет на общую сумму свыше 900 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кургану выявили факт реализации спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. При обыске в арендованном гараже у 40-летнего жителя города Кургана и принадлежащем ему автомобиле оперативники обнаружили и изъяли из незаконного оборота более двух тысяч бутылок алкоголя объемом по 0,5 литра, 104 пятилитровых бутылки спиртосодержащей продукции и 166 блоков сигарет на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. <…> В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ "Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленник приобрел продукцию и без соответствующей лицензии и осуществлял розничную торговлю среди проверенных лиц, не являясь при этом индивидуальным предпринимателем.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следователя на автомобиль подозреваемого наложен арест", - рассказали в ведомстве.