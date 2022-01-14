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В Крыму на трассе опрокинулся микроавтобус

В результате инцидента пострадали восемь человек

ТАСС, 14 января. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе возле села Журавки в Крыму, в результате восемь человек доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту Феодосия - Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В автобусе находились водитель и 8 пассажиров, которые доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. В рамках проводимых мероприятий будет дана правовая оценка действиям водителя микроавтоубса, перевозящего людей, а также организации-перевозчику.

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