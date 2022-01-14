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Силовики изымают документы в департаменте архитектуры мэрии Томска

При этом департамент работает в штатном режиме

ТОМСК, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов затребовали документы в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска, связанные с работой одной из коммерческих организаций города, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии со ссылкой на и.о. начальника департамента Сергея Чикова.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ города появилась информация, что в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска работают правоохранительные органы.

"Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска. Более подробную информацию мы не можем сообщить, так как это является компетенцией других структур", - сказал Чиков, уточнив, что в настоящее время департамент работает в штатном режиме.

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