Силовики изымают документы в департаменте архитектуры мэрии Томска

ТОМСК, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов затребовали документы в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска, связанные с работой одной из коммерческих организаций города, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии со ссылкой на и.о. начальника департамента Сергея Чикова.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ города появилась информация, что в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска работают правоохранительные органы.

"Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска. Более подробную информацию мы не можем сообщить, так как это является компетенцией других структур", - сказал Чиков, уточнив, что в настоящее время департамент работает в штатном режиме.