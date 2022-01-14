Под Оренбургом задержали мужчину, причастного к поставкам в школы небезопасной продукции

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, причастного к поставкам в школы Оренбурга молочной продукции, признанной небезопасной для здоровья детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции задержан один из участников преступной группы, имеющий отношение к руководству организациями, задействованными в закупке спредов и их фасовке в обертки с маркировкой сливочного масла. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере, организованной группой, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказано в распространенном сообщении.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, экспертиза показала, что поставляемые под видом сливочного масла спреды небезопасны для детей. Взятые образцы не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям (во всех образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки), а также являются фальсифицированными из-за подмены животных жиров растительными.

Как ранее сообщал ТАСС, сотрудники УМВД по Оренбургской области возбудили в октябре 2021 года уголовное дело о мошенничестве после поставок контрафактной молочной продукции в школы и детские сады региона. Руководители учреждений были введены в заблуждение относительно предмета поставок. По версии полиции, местная компания поставляла молочную продукцию качеством ниже, чем было предусмотрено контрактом, что привело к хищению бюджетных денежных средств при организации питания.