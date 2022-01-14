В Башкирии микроавтобус столкнулся с экскаватором

УФА, 14 января. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель" столкнулся с попутным экскаватором на трассе Уфа - Оренбург в Башкирии, пострадал один человек, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в пятницу.

"Микроавтобус "Газель" с восемью пассажирами в салоне двигался со стороны Уфы в направлении Стерлитамака. По неизвестной на данный момент причине, водитель не обеспечил безопасную скорость движения и допустил столкновение с впереди движущимся по правому краю проезжей части в попутном направлении экскаватором Hyundai. На данный момент за медицинской помощью обратилась одна пассажирка автобуса", - говорится в сообщении.

По данным Башгидромета, в пятницу в отдельных районах республики ожидается метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.