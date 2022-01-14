Коммерсанта приговорили к восьми годам колонии за попытку дать взятку чиновнику в Саратове

ТАСС, 14 января. Суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки должностному лицу, приговорив к восьми годам колонии представителя коммерческой фирмы за попытку подкупить чиновника и получить допуск к ремонту дорог Саратова. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Собранные следственным отделом по городу Саратову следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания представителя коммерческой организации виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу"). <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 638 906 рублей", - сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, госучреждение Саратовской области "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" и общество с ограниченной ответственностью из города Чебоксары заключили государственный контракт на обслуживание инженерно-технических средств автодорожного моста через реку Волгу Саратов - Энгельс и эстакады через реку Гуселку на автомобильной дороге Саратов - Усть-Курдюм. При этом выяснилось, что у сотрудников данной организации отсутствовал допуск к проведению указанных работ, уточняется в сообщении.

Чтобы у чиновников не возникало вопросов по поводу квалификации компании, заместителю начальника отдела организации-заказчика предложили взятку в сумме свыше 1 млн рублей, то есть в размере 10% от суммы контракта.

"Осознавая противоправность поступившего предложения, заместитель начальника отдела ГКУ сообщил об этом в правоохранительные органы. 1 июня 2021 года представитель общества с ограниченной ответственностью передал заместителю начальника отдела ГКУ, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, посредством банковского перевода денежные средства в размере 110 тыс. рублей, являющиеся частью от указанной общей суммы взятки. Противоправные действия представителя коммерческой организации были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области", - отметили в ведомстве.