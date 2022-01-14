Под Астраханью столкнулись легковой автомобиль и автобус

АСТРАХАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись под Астраханью, в результате ДТП госпитализированы четверо пострадавших, находившихся в легковом автомобиле. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

"В 06:00 на трассе Аксарайское шоссе 448 км водитель ВАЗ-2115 ехал со стороны села Растопуловка. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля: водитель 2002 года рождения, два пассажира 2003 и пассажирка 1981 годов рождения. С ушибами и переломами различной локализации они были госпитализированы в стационар для осмотра", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, причиной аварии стали погодные условия, в частности, гололед. Рейсовый автобус получил незначительные повреждения.