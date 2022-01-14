В ДТП в Тверской области погиб начальник районного отделения ГИБДД

ТАСС, 14 января. Два легковых автомобиля столкнулись утром в пятницу на трассе в Вышневолоцком городском округе Тверской области. В результате аварии погиб находившийся за рулем начальник отделения ГИБДД по Бологовскому району Дмитрий Шарапов и местный житель, управлявший вторым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня в районе деревни Дорки Вышневолоцкого городского округа произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ВАЗ-2114, за рулем которого находился начальник отделения ГИБДД по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов. В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что Шарапов ехал на работу. Личность второго водителя установлена, им был мужчина 1962 года рождения - житель Вышневолоцкого городского округа. "На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются", - добавили в пресс-службе.