Суд назначил экспертизы для оценки ущерба по иску к Абызову из-за затопленной квартиры

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы назначил судебную строительно-техническую и оценочную экспертизы по иску о возмещении ущерба соседке арестованного экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

В иске Татьяна Поддубная просит взыскать с Абызова 1 млн рублей. По утверждению истицы, в такую сумму обошелся ремонт ее квартиры на юго-западе столицы, которую залило из квартиры экс-чиновника.

"Назначена судебная строительно-техническая и оценочная экспертиза. Рассмотрение иска приостановлено", - сказала Игошина.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.