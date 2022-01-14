В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали два человека

ТАСС, 14 января. Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека, произошло в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом в пятницу сообщает УМВД по региону.

"ДТП произошло в Фурмановском районе: легковой автомобиль закрутило и вынесло на встречную полосу. В итоге машину развернуло на 180 градусов и встречный пассажирский автобус въехал в ее заднюю часть. Водитель-женщина и пассажирка с переднего сидения госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

На месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства случившегося.