{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали два человека

Они госпитализированы
© Пресс-служба УМВД по Ивановской области

ТАСС, 14 января. Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека, произошло в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом в пятницу сообщает УМВД по региону.

"ДТП произошло в Фурмановском районе: легковой автомобиль закрутило и вынесло на встречную полосу. В итоге машину развернуло на 180 градусов и встречный пассажирский автобус въехал в ее заднюю часть. Водитель-женщина и пассажирка с переднего сидения госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

На месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги
Ивановская область
Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по обвинению во взятке в 5 млн рублей
Андрея Кобана сняли с должности после предъявления обвинения
Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по обвинению во взятке в 5 млн рублей
Читать полностью