Суд в Томске вновь арестовал ранее оправданного вора в законе Кузьмичева

ТОМСК, 14 января. /ТАСС/. Томский областной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу ранее оправданного Николая Кузьмичева, который является фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили ТАСС в областном суде.

В августе 2021 года Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по делу Кузьмичева. В декабре Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Томский областной суд.

"Томский областной суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Кузьмичеву Н. Н. в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства, добавив, что дело будет рассмотрено новой коллегией присяжных заседателей, сейчас формируется состав коллегии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, Кузьмичев заключен под стражу на три месяца. Во время первого слушания дела он находился в СИЗО.

В мае 2019 года Кузьмичев был задержан сотрудниками полиции. По версии следствия, с 2013 года он имел статус вора в законе и управлял криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях, а также в РФ в целом. В отношении него было возбуждено первое в РФ дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.