Два фигуранта дела председателя Союза десантников по УФО заключили досудебное соглашение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Директор ООО "Уралщебень" и посредник заключили досудебное соглашение по делу о коррупции, председатель Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин был арестован. Об этом сообщил журналистам адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина до 30 декабря, мера пресечения была продлена по 30 марта.

"Взяткодатель Иванов и посредник Гурбанов заключили досудебное соглашение со следствием, подтвердив, что они передавали через Тетерина денежные средства неустановленному следствием лицу. Они являются хозяевами карьеров, на их предприятии была проведена налоговая проверка, где были выявлены нарушения, и чтобы проверка прошла без особых потерь, они якобы заплатили Тетерину деньги. Вменяется сумма взятки 4,5 млн рублей, 1 млн был передан наличными Тетерину, еще 3,5 млн, по словам Иванова и Гурбанова, он добавил из своих", - сказал Бушухин.

Адвокат добавил, что Тетерин не отрицает получение денег от Иванова и Гурбанова, однако уточняет, что между ними были финансовые отношения, фигуранты дела имели долг перед ним и вернули средства. "В связи с досудебным соглашением они находятся под домашним арестом", - пояснил он, отметив, что Иванов и Гурбанов также подтверждают наличие долговых обязательств перед Тетериным.

Свердловский областной суд отклонил апелляции защиты Тетерина о смягчении меры пресечения на домашний арест. Адвокат сообщил, что будет подавать кассацию, указывая на то, что Тетерин имеет заболевание, которое препятствует содержанию под стражей.