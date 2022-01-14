В Подмосковье семья отравилась угарным газом

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мужчина погиб, а его супруга и дочь госпитализированы с отравлением угарным газом в Домодедове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Предварительно установлено, что 13 января пострадавшие были обнаружены родственником в частном доме, расположенном в деревне Заборье. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины 1959 года рождения, а также госпитализировали в медицинское учреждение его супругу (1964 года рождения) и дочь (1992 года рождения), - сообщила Врадий. - Предварительная причина смерти мужчины - отравление окисью углерода".

По данному факту начала доследственная проверка. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошен родственник, обнаруживший пострадавших.