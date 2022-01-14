Под Туапсе из-за дождей обрушился участок дороги

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Власти Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации в двух селах, где из-за непогоды обрушился участок дороги и подмыта берегоукрепительная стена, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации района.

"В результате подъема воды в реке Большое Псеушхо была подмыта низовая подпорная берегоукрепительная стенка и обрушился участок дороги Георгиевское - Большое Псеушхо протяженностью 100 метров. Еще на двух участках размыто земляное полотно на расстоянии 1,7 и три метра от кромки проезжей части, русло реки частично перекрыто. В Агое водные потоки обрушили откосы двух берегов реки Агой на участке вдоль автодороги. В Георгиевском и Небугском поселениях введен режим "ЧС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, на поврежденной части осуществляется одностороннее движение, в ближайшее время планируется начать аварийно-восстановительные работы.

Режим повышенной готовности действует в 31 муниципалитете Кубани, на трассах в Темрюкском районе и в районе Горячего Ключа были развернуты два мобильных пункта обогрева. Действуют экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, выпадению снега в Сочи, подъему уровня рек, сильным осадкам.