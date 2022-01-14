Суд 18 января повторно начнет рассматривать дело Эдварда Била

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 18 января приступит к повторному рассмотрению уголовного дела о ДТП в центре столицы в отношении блогера Эдварда Била (Эдуард Биль). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело в отношении Биль Эдуарда поступило в суд. Назначено предварительное слушание на 12:30 мск 18 января", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. По ее словам, предварительное заседание по делу пройдет в закрытом режиме.

Блогер спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле 2021 года. Потерпевшей по делу проходила сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ей ущерб возмещен. Второй кассационный суд в середине декабря прошлого года отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била был отменен, а дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский районный суд в ином составе. Билу снова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В середине июля 2021 года Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Блогер вину признал. Тем не менее прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию.