Суд назначил домашний арест начальнику центра информтехнологий и связи МВД Татарстана

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Советский районный суд Казани отправил на два месяца под домашний арест начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Домашний арест до 12 марта", - сказали в суде.

Как пояснили в суде, Самигуллина обвиняют в получении взятки. Следствие попросило суд отправить его под домашний арест. Прокуратура поддержала ходатайство.

В МВД по Республике Татарстан проводится служебная проверка по подозрению в совершении должностных преступлений начальником Центра информационных технологий, связи и защиты информации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в случае установления вины, полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание в рамках действующего законодательства.