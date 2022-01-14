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В Петербурге задержали подозреваемого в насильственных действиях в отношении девочки

СК возбудил уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Полицейские в Невском районе Петербурга по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки накануне днем. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Полицейские передали мужчину в следственные органы. В отношении подозреваемого следователи СК России возбудили уголовное дело по пункту "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - сказано в сообщении.

Заявление о преступлении поступило к полицейским от 50-летней матери пострадавшей. Она сообщила, что около 15 часов у одного из домов на проспекте Пятилеток неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери.

Подозреваемого задержали вечером того же дня неподалеку от места преступления, им оказался 57-летний неработающий мужчина.

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