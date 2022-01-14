В Кировской области столкнулись легковой автомобиль и "Газель"

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и "Газель" столкнулись на федеральной трассе в Кировской области, в результате погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщается на сайте УМВД по региону.

ДТП произошло в пятницу около 13:15 в Афанасьевском районе на 830-м километре федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. "Произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2107 и "Газель". В результате происшествия, по предварительным данным, два человека погибли и двое получили травмы", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции, осуществляются регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, среди погибших два несовершеннолетних подростка. "По факту ДТП органами полиции проводится проверка, результаты которой взяты прокуратурой Кировской области на контроль", - говорится в сообщении.