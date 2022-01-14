Гражданина Украины приговорили к двум годам колонии за ложное сообщение о теракте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Миллеровский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам колонии общего режима гражданина Украины Игоря Овчарука, признанного виновным в сообщении заведомо ложных сведений о теракте. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Ложное сообщение о готовящемся взрыве поступило в отдел полиции по Миллеровскому району 22 января 2021 года. Оперативники управления ФСБ России по Ростовской области и сотрудники полиции задержали звонившего в тот же вечер. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин Украины Игорь Овчарук, постоянно проживающий в городе Миллерове Ростовской области. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

"Миллеровский районный суд Ростовской области по результатам рассмотрения уголовного дела признал Овчарука виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 УК РФ и ч. 2 ст. 158 УК России ("Кража"). Ему было назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Осужденный обжаловал приговор в Ростовском областном суде, однако апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Овчарук в момент совершения преступления сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что взорвется "белый дом" - административное здание рядом с отделом полиции. По данным источника, в тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.