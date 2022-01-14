Ураганный ветер сорвал в Вильнюсе часть крыши главного католического храма Литвы

ВИЛЬНЮС, 14 января. /ТАСС/. Бушующий ураганный ветер сорвал часть крыши главного католического храма Литвы - находящегося в столице Кафедрального собора святого Станислава и святого Владислава. Об этом на своей странице в Facebook сообщило в пятницу Вильнюсское архиепископство.

"Сильнейший ветер нанес ущерб и Кафедральному собору, пострадала крыша храма. Специалисты оценивают ситуацию и планируют проведение восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Как видно на сопровождающем информацию видео, ураганный ветер сорвал и закрутил в рулоны часть специального покрытия, которое уложено на деревянные доски двускатной крыши. Пострадавших при инциденте не было.

Кафедральный собор в Вильнюсе был построен в конце ХIV века и несколько раз перестраивался. В XVIII веке он обрел облик храма эпохи классицизма. К собору пристроили монументальный портик с шестью колоннами высотой 20 метров, над которым были установлены скульптурные фигуры трех святых. Они от урагана не пострадали.

Шквальный ветер бушует над Литвой с вечера четверга. В некоторых регионах зафиксирована скорость, которая характеризуется как катастрофическая. На автоматической метеостанции в Шилутском районе зарегистрированы порывы со скоростью 128 км в час. Такие значения, как отмечают метеорологи, соответствуют урагану первой степени.