В Воркуте за взятки от шахтеров осудили шесть медиков и сотрудника Роспотребнадзора

СЫКТЫВКАР, 14 января. /ТАСС/. Воркутинский городской суд в пятницу вынес обвинительный приговор группе должностных лиц, в основном медработников, за взятки от горняков при установлении профессиональных заболеваний или подтверждении возможности работать в горнодобывающей отрасли, сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

"14 января завершено оглашение приговора Воркутинского городского суда от 30 декабря 2021 года по уголовному делу в отношении группы лиц, в число которых входят работники медицинских учреждений, а также работник сферы образования, обвиняемых в получении взяток с использованием должностного положения в значительном и крупном размере в составе организованной группы. Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд нашел вину подсудимых установленной и доказанной, квалифицировав их действия по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Как установил суд, одна из работниц сферы образования придумала схему по созданию группы и получению взяток за содействие гражданам в установлении им профессионального заболевания и степени утраты профессиональной трудоспособности, содействия в прохождении врачебной комиссии и подтверждения возможности работать в горнодобывающей отрасли. Женщина привлекла также сотрудника Роспотребнадзора, разработала схему распределения денег между участниками.

Одной подсудимой суд вынес наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, еще трое участников группы оштрафованы на 3-5 млн рублей с лишением права заниматься определенными видами деятельности. Один подсудимый осужден на три года условно со штрафом в 1 млн рублей и рядом запретов. Еще один участник группы получил восемь лет колонии строго режима со штрафом в 5 млн рублей и ограничениями на пять лет.