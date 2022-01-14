Суд в Воронеже вынес приговор экс-чиновницам за хищение более 11 млн руб. в виде субсидий

ВОРОНЕЖ, 14 января. /ТАСС/. Суд приговорил к различным срокам в колонии общего режима трех бывших сотрудниц управления социальной защиты Левобережного района Воронежа, которые оформляли субсидии по оплате коммунальных услуг на знакомых, а затем обналичивали деньги. Почти за три года они похитили более 11 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Приговором суда виновные осуждены к различным срокам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима: 47-летняя женщина - к двум годам трем месяцам, 44-летняя - к двум годам, 50-летняя - к двум годам шести месяцам", - сказано в сообщении.

47-летняя экс-замдиректора управления соцзащиты населения Левобережного района Воронежа, 44-летняя бывшая начальница отдела и 50-летняя экс-замначальника отдела признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере").

С декабря 2017 года по апрель 2020-го они своих знакомых вносили в списки имеющих право на субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг, а затем получали от них эти деньги и тратили на свои нужды, таким образом похитив из бюджета более 11 млн рублей.