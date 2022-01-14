Экс-директор ТАНТК Грудинин не признал вину в рамках дела о мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева Юрий Грудинин, обвиняемый в мошенничестве на общую сумму более 5,1 млн рублей, не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Суд приступил к судебному следствию, установлен порядок исследования доказательств. Подсудимый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в ходе первого заседания допрошены представитель потерпевшего и 10 свидетелей обвинения. Следующее заседание состоится 21 января.

Ранее это дело уже направлялось в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу, однако было возвращено прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах для устранения препятствий его рассмотрения. Соответствующее решение было отменено, дело направлено в суд на новое рассмотрение.

Грудинину инкриминируется два эпизода мошенничества, в результате которых было совершено хищение более 5,1 млн рублей. Уголовное дело состоит из 17 томов, суду предстоит допросить 69 свидетелей.

В июле 2020 года источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал о возбуждении против Грудинина двух уголовных дел о мошенничестве. По данным источника, будучи руководителем завода, он необоснованно выписал премии руководящему составу завода на 1,4 млн рублей. Затем Грудинин дал указания снять со своих счетов средства и передать доверенным лицам.