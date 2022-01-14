В Нижегородской области мужчина и ребенок отравились угарным газом

ТАСС, 14 января. Два человека, в том числе четырехлетний ребенок, отравились угарным газом в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"14 января из дома на ул. Щорса города Павлово в больницу были доставлены 30-летний мужчина и его четырехлетний ребенок с предварительным диагнозом "отравление угарным газом", - отмечается в сообщении.

Ребенок после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой. Пострадавший мужчина также готовится к выписке.

По предварительным данным, 14 января мужчина почувствовал головокружение. Он спустился в подвальное помещение, где расположено газовое оборудование, и обнаружил в дымоходе снежный конденсат. Открыв все окна, мужчина вызвал медиков, которые доставили пострадавших в больницу.

Следователи Павловского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области организовали доследственную проверку по данному факту. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Специалисты осматривают газовое оборудование и коммуникации.