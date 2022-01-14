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Карантин по бешенству животных объявили в курганской деревне

Речь идет о деревне Белое Озеро Сафакулевского района

ТАСС, 14 января. Карантин из-за выявления эпизоотического очага бешенства животных объявили в деревне Белое Озеро Сафакулевского района в Курганской области. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Объявить: <…> неблагополучным пунктом по бешенству территорию деревни Белое Озеро Сафакулевского района Курганской области, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 500 м от границ эпизоотического очага", - говорится в документе.

На территории запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к болезни животных.

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