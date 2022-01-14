В Великолукском районе Псковской области ввели карантин по бешенству животных

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели карантин по бешенству животных на территории Великолукского района, где в одной из деревень был выявлен дикий енот с этой инфекцией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В Великолукском районе введен карантин по бешенству. В деревне Покарево Пореченской волости Великолукского района. На личное подворье гражданина пришел енот, который был убит. С трупом животного гражданин обратился в ветеринарную станцию, госветврачи отобрали пробы. Лаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, карантин по бешенству наложен на территорию эпизоотического очага, на личное подворье, а также на прилегающую территорию на срок 60 дней. "У гражданина есть собака и четыре кошки, все они провакцинированы от бешенства и поставлены на карантин. Проводятся необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.