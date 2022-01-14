СК возбудил дело в связи с гибелью ребенка после нападения собак в Тверской области

ТАСС, 14 января. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью шестилетнего ребенка после нападения на него собак в пятницу в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении матери мальчика, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в пятницу женщина с малолетним сыном в деревне Аркатово пошли на огород, где были расположены вольеры для содержания собак. "Женщина открыла вольеры для их уборки, выпустив при этом не менее пяти собак на территорию огороженного огорода. В это время оставшийся без присмотра матери мальчик прошел на огороженную сеткой территорию огорода, где подвергся нападению собак, в результате чего получил многочисленные травмы, в том числе не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что днем 14 января поступило сообщении о том, что в Калининском районе собака загрызла шестилетнего ребенка. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак.