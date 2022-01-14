Четыре человека пострадали в аварии на федеральной трассе под Мурманском

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в аварии с четырьмя автомобилями на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, в 18:15 на 1397-м км + 200 м автодороги Р21 "Кола" произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека", - говорится в сообщении. О состоянии пострадавших в ГИБДД не уточнили.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, все обстоятельства ДТП устанавливаются.