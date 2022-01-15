В Магаданской области на оторвавшейся льдине остались восемь человек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спасатели отправились на помощь группе из восьми человек, которая осталась на оторвавшейся льдине в районе села Балаганное Магаданской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Утром 15 января 2022 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Магаданской области поступило сообщение, что в районе села Балаганное откололась льдина, на которой находятся восемь человек. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели областного пожарно-спасательного центра на аэролодке и сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области на лодке", - говорится в сообщении.

Также спасатели готовят к вылету вертолет Ми-8, всего в операции участвуют 16 человек, семь единиц техники.